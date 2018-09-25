Ещё
Женщина притворилась больной и собрала тысячи долларов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина притворилась больной раком и собрала тысячи долларов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Jacek Sopotnicki / Globallookpress.com
Жительнице австралийского города Кэролайн-Спрингз, штат Виктория, грозит уголовное наказание за обман при сборе пожертвований. Об этом сообщает издание Daily Mail.
26-летняя женщина, нуждавшаяся в деньгах, два месяца рассказывала знакомым, друзьям и родственникам, что больна раком печени. Многие соглашались помочь ей деньгами и предлагали наличные или переводили средства с банковской карты. Таким образом она собрала более девяти тысяч австралийских долларов (около 434 тысяч рублей).
Когда обман был разоблачен, произошедшим заинтересовались правоохранительные органы. Женщине были предъявлены обвинения в получении собственности обманным путем. Теперь полиция разыскивает пострадавших, которые сделали ей пожертвование.
18 сентября сообщалось, что 40-летняя австралийка восемь лет притворялась больной раком. За это время ей пожертвовали на лечение 400 тысяч австралийских долларов.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нас ждет кошмар?»498
В США отреагировали на поставки С-300 в Сирию783
Россиян ждет нововведение в общественном транспорте101
С-300 против Израиля, приговор Чубайсу и другие события дня83
Путин спас Асада406
Видео
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
01:40
В США отреагировали на поставки С-300 в Сирию
В мире
06:40
Дочь раскрыла шокирующие подробности об Успенском
Шоу-бизнес
01:25
Сам признался: на Кубани задержали агента СБУ
Происшествия Статьи
03:57
Посол Сирии объяснил, зачем его стране С-300
Армия Ближний Восток
01:39
РФ помогла украинским кораблям пройти под Крымским мостом
Армия Войска
01:33
«Двойное беззаконие»: Додона отстранили от должности
В мире Статьи
00:52
«Они сами этого хотели»: кто раздел тюменских студентов
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение