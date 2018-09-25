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В КНДР хотят создать новую международно-правовую систему
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В КНДР предложили создать новую международно-правовую систему 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Заместитель председателя Центрального суда КНДР У Сан Чхоль на Международном юридическом форуме во Владивостоке предложил создать новую международно-правовую систему для снятия экономический санкций США.
"Считаю, что необходимо создать международную правовую систему для снятия экономический санкций (США — ред)… Снятие санкций позитивно повлияют на развитие стран АТР и на стабильность и мир на Корейском полуострове", — сказал У Сан Чхоль.
В своем выступлении он также отметил, что американские санкции — инструмент силы и манипуляции.
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