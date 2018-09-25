Сбежавшие из Сирии «Белые каски» поселятся в Британии

Британия предоставит убежище «героям современности» из «Белых касок»

Британское правительство заявило о намерении принять в стране сотрудников сирийской организации «Белые каски» и их семьи. Об этом сказано в сообщении, выпущенном МИД МВД и министерством по международному развитию Соединенного Королевства

Участники организации получат убежище в Великобритании в рамках государственной программы по переселению сирийцев, находящихся в уязвимом положении. «Добровольцы "Белых касок" спасли жизни тысячам невинных гражданских лиц в ходе сирийского конфликта и понесли страшные потери», — объяснил свое решение глава МВД Саджид Джавид.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал активистов «Белых касок» героями современности. «Их уважают за отвагу, спасение жизней, их номинировали на Нобелевскую премию мира. Мы рады, что первые "Белые каски" переселятся в Британию», — приводит его слова ведомство.

К 2018 году по программе переселения в Великобританию переехали около 13 тысяч человек. Планируется, что к 2020 году эта цифра вырастет до 20 тысяч граждан Сирии.

В конце июля Израиль эвакуировал из Сирии активистов организации вместе с их семьями по просьбе коалиции, возглавляемой США. Госдепартамент обвинял Россию в проведении «масштабной кампании дезинформации», которая представляет опасность для волонтеров.

«Белые каски» — базирующийся в Великобритании спасательный отряд, состоящий из сирийцев, которые прошли курсы специальной подготовки за рубежом, и существующий за счет дотаций со стороны стран Запада. Они объявили своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, однако сирийские власти обвиняют их в поддержке экстремистов и ведении враждебной пропагандистской деятельности.