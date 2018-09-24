Сможет ли Израиль уничтожить С-300 в Сирии

Россия не поверила заверениям Израиля в непричастности к гибели российского Ил-20 — и намерена сделать то, от чего Тель-Авив отговаривал Москву последние несколько лет. В Сирию будут поставлены зенитно-ракетные комплексы С-300, что радикальным образом изменит обстановку в регионе. Не исключено, что Израиль попытается уничтожить эти С-300. Каким именно образом?

В понедельник министр обороны Сергей Шойгу объявил о передаче Сирии современных ракетных комплексов С-300. Кроме того, командные пункты сирийской ПВО теперь оснастят автоматикой, которая позволит централизованно отслеживать воздушную обстановку, управлять всеми силами и средствами ПВО Сирии и оперативно выдавать целеуказания.

«Главное, будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО», — подчеркнул Шойгу. Чтобы исключить в дальнейшем инциденты, подобные гибели Ил-20, за каждым сирийским расчетом ПВО можно будет закрепить российских офицеров, — сказал по этому поводу газете «Коммерсантъ» высокопоставленный военный источник.

Как известно, до сих пор Россия никогда не доверяла иностранцам систему «свой-чужой», на экспортные варианты С-300 ее не ставили. Однако в случае Сирии, похоже, будет сделано исключение. Кроме того, будет временное особое отношение к системе опознавания. «На время конфликта у Сирии и России будет единая система опознавания. Это можно решить многими путями, о которых я бы не хотел распространяться», — пояснил газете ВЗГЛЯД экс-заместитель главкома ВВС России Айтеч Бижев. Он подчеркивает, что эта единая система будет действовать временно, под контролем наших военных, и соответственно утечки секретной информации удастся избежать.

Позже в понедельник стало известно, что президент Владимир Путин провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом по этому вопросу. После этого посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил, что С-300 нужны «для защиты от израильской агрессии». Затем Путину позвонил и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху . Он вновь выразил свои соболезнования в связи с гибелью российского экипажа Ил-20. Путин же акцентировал внимание израильского лидера на том, что укрепление сирийских ПВО за счет С-300 «адекватны сложившейся ситуации», они направлены на «предотвращение любой потенциальной угрозы» для российских военных.

Израильская сторона не перестает заверять: нашим военным Сирии ничто не будет угрожать — во всяком случае, любой целенаправленный удар по россиянам совершенно исключен. Но очевидно, что на переданные сирийцам комплексы С-300 эти уверения не распространяются. Источник газеты ВЗГЛЯД в ВПК Израиля уже лаконично сообщил, что там не видят особой проблемы в появлении С-300. «При необходимости их можно будет легко уничтожить», — полагает собеседник.

В апреле министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман уже обещал уничтожать сирийские С-300, если Россия в итоге поставит их Сирии и если те осмелятся открыть огонь по самолетам израильских ВВС.

В израильской блогосфере уже давно обсуждают различные варианты нейтрализации С-300 в случае поставки их сирийцам. Так, например, публицист и военный историк Александр Шульман рассматривает пять способов.

Первый — захват ЗРК и переправка его в Израиль, подобно тому, как в 1969-м израильские десантники захватили советскую РЛС П-12, поставленную египтянам. Второй — сухопутная операция по уничтожению ЗРК и обслуживающего персонала. По словам Шульмана, нечто подобное имело место в том же 1969-м во время «войны на истощение» с Египтом. Третий вариант — массированный авиационно-ракетный удар по позициям ЗРК (применялся против сирийцев во время Ливанской войны 1982 года). Четвертый — электронная заглушка: в 2007-м радары сирийской системы ПВО были временно «ослеплены» во время налета истребителей-бомбардировщиков F-15. И наконец, пятый способ — «простой» подрыв диверсионной группой.

«Я считаю, что вариант диверсионной и сухопутной операции можно смело отмести, — сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД независимый военный эксперт Антон Лавров. — Естественно, если С-300 будут уничтожать, то это будет именно средства дистанционной атаки путем применения высокоточного оружия дальнего радиуса действия или же массированным налетом авиации с применением опять-таки высокоточного оружия».

«У Израиля имеется большой опыт противодействия ПВО, в том числе, и в Сирии, — напоминает Лавров. — С-300 израильтянам может быть «по зубам», учитывая, что вряд ли там будет развернуто несколько полков. Ограниченное количество развернутых комплексов не даст полной неуязвимости от многочисленных и современных ВВС этой страны».

Лавров считает, что у Израиля вполне хватит сил для атаки. «Дистанция очень маленькая, поэтому можно задействовать F-16, — говорит он. — Кроме того, у израильтян имеются на вооружении и уже применяются в боевых действиях F-35». Из слов эксперта следует, что операция по уничтожению С-300 в любом случае выльется в крупное воздушное сражение. «От сотен самолетов современных ВВС одними ПВО отбиваться нереально», — считает Лавров. Напомним, что по открытым данным, ВВС Израиля располагают около 400 самолетами.

Подавить С-300 с помощью методов радиоэлектронной борьбы у израильтян, по мнению эксперта, не получится. «Полностью они это сделать, конечно, не смогут, — считает он. — С-300 последних версий тем и хороши, что они позволяют действовать в сложной помеховой обстановке».

Правда, есть одно обстоятельство: Израиль может подавить С-300, если позовет на помощь американцев. «Но это потребует крупномасштабной операции со стороны США тоже, — сказал он». Но если до такой операции дойдет, продолжает Лавров, тогда уж американцам проще нанести самим массированный удар крылатыми ракетами. «От такого удара полностью защититься даже С-300 самим по себе не удастся», — заключает эксперт.

Экс-заместитель главкома ВВС России Айтеч Бижев полагает: С-300 израильской армии не по зубам. «Комплекс стоит не сам по себе. Это целая система. Ее ближняя граница охраняется ЗРПК „Панцирь“, есть много других средств, средства радиолокационной борьбы и т.д., — сказал Бижев. — Комплекс защищен другими ЗРК, он сам себя, в конце концов, защищает. А ведь у нас есть и самолеты Су-30 и Су-27. Они эти израильские F-16 перекусят за 30 секунд».

По оценке собеседника, без атаки, только методами радиоэлектронной борьбы помешать работе С-300 израильтяне не смогут, это потребует слишком сложной работы и не только на территории еврейского государства. «Со стороны территории Израиля это невозможно, — уверен он. — Должны быть самолеты-постановщики помех, должна быть определенная система, комплекс мероприятий, которые очень сложно осуществить даже чисто технически».

Со своей стороны, израильский военный эксперт Андрей Кожинов считает, что еврейское государство не решится атаковать С-300 вовсе не по техническим, но по политическим причинам. «Технически возможно всё, дело не в этом. Дело в том, что эта поставка, по сути, ставит нас, Россию и Израиль, к сожалению, на грань прямого военного столкновения» — сказал Кожинов газете ВЗГЛЯД.

При этом, подчеркнул эксперт, появление у сирийцев продвинутых российских ЗРК, безусловно создаст проблемы Израилю. «Нашим ВВС будет действовать сложнее, — полагает Кожинов».

«В Израиле есть четкое понимание того, что размещенные на территории САР комплексы С-300 фактически перекроют все воздушное пространство Израиля», — отмечал еще в апреле основатель израильского ведомства по разработке системы ПРО один из создателей противоракетного комплекса «Хец» («Стрела») Узи Рубин.

Министр по делам разведки Израиля Исраэль Кац тогда же выражал сомнение в том, что Россия поставит эту ракетную систему Сирии, поскольку «в этот момент она пересечет определенную линию с точки зрения наших отношений». Стало быть, с точки зрения Израиля, Москва сейчас пересекла красную линию.

Будем надеяться, так и произойдет.