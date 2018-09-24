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Трамп заявил о прогрессе в денуклеаризации КНДР
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Трамп заявил о прогрессе в денуклеаризации КНДР 

News.ru 28 минут назад
Фото: Chris Kleponis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп заявил, что в процессе денуклеаризации Корейского полуострова достигнут значительный прогресс. Американский лидер отметил, что Ким Чен Ын открыт для этой идеи.
Трамп отметил, что вопрос денуклеаризации КНДР он будет обсуждать в течение следующих нескольких дней со своим южнокорейским коллегой Мун Джэином. Президент США уточнил, что лидер Северной Кореи оказался удивительным, а также, что он готов добиться ядерного разоружения, пишет ТАСС.
Ранее Трамп заявил, что его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может пройти уже в ближайшем будущем. По его словам, государственный секретарь Майк Помпео проработает этот вопрос.
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