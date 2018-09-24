Волкер: США не смогли повлиять на Россию

По его словам, США не смогли повлиять на Россию в данном вопросе.

Он также добавил, что Россия якобы проиграла в достижении основных стратегических целей.

Волкер подчеркнул, что российская сторона "верит в то, что получает выгоду от присутствия на Украине".

Ранее сообщалось, что Волкер не смог одним словом ответить, "вернет" ли Украина Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.