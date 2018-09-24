Ещё
Волкер: США не смогли повлиять на Россию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волкер: США не смогли повлиять на Россию 

Газета.Ru + ещё 5 32 минуты назад
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Flickr.com
Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что Вашингтон не смог заставить Москву изменить свою позицию по Украине. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, США не смогли повлиять на Россию в данном вопросе.
Он также добавил, что Россия якобы проиграла в достижении основных стратегических целей.
Волкер подчеркнул, что российская сторона "верит в то, что получает выгоду от присутствия на Украине".
Ранее сообщалось, что Волкер не смог одним словом ответить, "вернет" ли Украина Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Газета.Ru: последние новости
WSJ назвала российскую пшеницу угрозой для фермеров США В Испании задержали российское судно Сестра Бутиной прокомментировала сообщения о попытках организовать встречу Путина и Трампа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на поставки С-300 в Сирию311
С-300 против Израиля, приговор Чубайсу и другие события дня61
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ507
Представлены новые данные о крушении Ил-2092
Дочь раскрыла шокирующие подробности об Успенском59
Видео
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
01:40
В США отреагировали на поставки С-300 в Сирию
В мире
06:40
Дочь раскрыла шокирующие подробности об Успенском
Шоу-бизнес
01:25
Сам признался: на Кубани задержали агента СБУ
Происшествия Статьи
03:57
Посол Сирии объяснил, зачем его стране С-300
Армия Ближний Восток
01:39
РФ помогла украинским кораблям пройти под Крымским мостом
Армия Войска
01:33
«Двойное беззаконие»: Додона отстранили от должности
В мире Статьи
00:52
«Они сами этого хотели»: кто раздел тюменских студентов
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение