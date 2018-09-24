Волкер: США не смогли повлиять на Россию 

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер заявил, что Вашингтон не смог заставить Москву изменить свою позицию по Украине. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он также добавил, что Россия якобы проиграла в достижении основных стратегических целей.
Волкер подчеркнул, что российская сторона "верит в то, что получает выгоду от присутствия на Украине".
Ранее сообщалось, что Волкер не смог одним словом ответить, "вернет" ли Украина Крым.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.