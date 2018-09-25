В США признали бессилие перед Россией

В США признали бессилие перед позицией России по Украине

«Что мы не смогли сделать, так это заставить Россию изменить свою позицию», — цитирует РИА «Новости» его слова. По мнению политика, Россия верит, что получает выгоду от присутствия на территории Украины, несмотря на попытки Вашингтона доказать, что это не так.

Волкер считает, что Москва пока не готова к выходу из конфликта. «Мы пытались показать, что это не является таковым. Россия проиграла в достижении своих основных стратегических целей, и лучшим решением для их достижения было бы выйти (из конфликта), но они пока не готовы к этому», — заявил дипломат.

С 2014 года Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, при этом обвиняя в участии в конфликте РФ. Москва категорически отвергает подобные обвинения, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта и выступает за его скорейшее мирное урегулирование.