Лейбористы предлагают еще один референдум по Brexit

За полгода до выхода Великобритании из Евросоюза Лейбористская партия решила использовать эту карту в политической борьбе. Благо поводов для критики в адрес правительства консерваторов предостаточно.

Консервативная партия Великобритании переживает, возможно, самые тяжелые времена в ее истории — именно консерваторы сегодня решают судьбу страны и, судя по опросам, справляются с этим не лучшим образом. 69 процентов британцев недовольны ходом переговоров правительства с Брюсселем , и большинство из них винит в этом премьер-министра Терезу Мэй . Ситуацией, несмотря на то, что сегодня британское общество нуждается в консолидации, воспользовались главные оппоненты консерваторов — лейбористы.

В прошлом номере авторитетного издания The Observer мэр Лондона Садик Хан, член Лейбористской партии, поддержал идею проведения всенародного голосования по итогам переговоров британского правительства с Евросоюзом об условиях Brexit. Однако на практике это означало бы повторение референдума о выходе Великобритании из ЕС, несмотря на заверения теневых министров лейбористов в обратном. Слова Хана вызвали настоящую лавину комментариев, которые в течение последних нескольких дней превратились в международную дискуссию о том, имеют ли британцы право принимать решения относительно политического и экономического будущего их страны прямым голосованием. В своей статье Хан подчеркивал: он проанализировал создавшуюся ситуацию и стратегию консерваторов в ходе переговоров с Брюсселем и понял, что поддержит проведение такого голосования. С ним солидаризировались многие члены Лейбористской партии, конгресс которой как раз проходит в Ливерпуле. Лидер лейбористов Джереми Корбин и его заместитель Том Уотсон заявили, что поддержат решение большинства. При этом сами лейбористы не предложили никакой разумной альтернативы политике правительства.

69 процентов британцев недовольны ходом переговоров правительства с Брюсселем об условиях Brexit

Этим воспользовалась Тереза Мэй, которая неоднократно заявляла, что второго референдума по вопросу Brexit не будет. Она ответила лейбористам в своем "Твиттере": "Мы уже проводили всеобщее голосование, это был референдум в 2016 году. Теперь все зависит от доверия к политикам, которые должны представлять волю британского народа. Вот почему я призываю лейбористов отказаться от идеи второго референдума и не возвращать нас в начало этого процесса". К тому же, даже если бы решение о втором референдуме было принято, а это невозможно без серьезнейших потрясений на британской политической сцене, скорее всего, он снова привел бы к тому же результату. Британское общество сегодня по-прежнему разделено пополам — один-два процента, согласно опросам, разделяют сторонников Brexit и его противников.

Тем временем консультации Мэй с представителями Евросоюза в Зальцбурге и правда не принесли никакого результата. Сроки финальных переговоров сдвигаются с октября на ноябрь, а идеи правительства консерваторов в Брюсселе назвали нереалистичными и предупредили, что "согласиться с ними невозможно".