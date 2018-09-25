«Новость из зазеркалья»: Ющенко сцепился с жителями Донбасса

В ДНР и ЛНР оценили заявление Ющенко о жителях Донбасса

Жители Донбасса посчитали «новостью из зазеркалья» сравнение их с населением гитлеровской Германии , которое сделал бывший президент Украины Виктор Ющенко , заявил депутат Народного совета ДНР Владимир Бидевка. Говоря о пропаганде, на которую указал Ющенко, Бидевка отметил, что это на подконтрольных Киеву территориях запретили Знамя Победы и обучение на русском языке.

Аналогия между жителями Донбасса и населением гитлеровской Германии, которую провел бывший президент Украины Виктор Ющенко, воспринимается в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) как «новость из зазеркалья», сказал РИА «Новости» председатель комитета Народного совета ДНР по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Бидевка.

«Сравнение Виктором Ющенко жителей Донбасса с населением гитлеровской Германии дончане восприняли как новость из зазеркалья или же виртуальной реальности, где все белое называют черным», — отметил Бидевка.

Он также напомнил о том, что Знамя Победы и обучение на русском языке запретили на законодательном уровне именно на подконтрольной Киеву территории, а не в Донбассе.

«Во-вторых, господин Ющенко во времена своего президентства прослыл ярым неонацистом, героизировав коллаборантов и нацистских приспешников. В этой связи не совсем ясно, почему он проводимую нацистами информационную политику называет пропагандой. Ведь то же самое сейчас происходит на Украине. Ему бы пора уже открыто заявить, что идеология фашистской Германии несла благо», — подчеркнул член комитета Народного совета ДНР.

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник , в свою очередь, отметил, что «Ющенко нужно быть аккуратнее с инициативами по ограничению гражданских и политических прав граждан».

Ранее Виктор Ющенко сравнил жителей Донбасса с людьми, которые проживали в нацистской Германии. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «112 Украина».

Ющенко посчитал, что жители Донбасса являются жертвами пропаганды и проводить выборы под эгидой Киева в этом регионе пока нельзя.

Он объяснил это тем, что за 4,5 года вооруженного конфликта самосознание населения Донбасса изменилось настолько, что проводить подобное мероприятие в данный момент нет смысла.

«Почему в Германии в 1945 году не проводили выборы на американской, французской, британской территориях? Почему в 1946 году там не проводили выборы, Гитлера же уже не было? Почему не было выборов в 1947 году?» — напомнил он.

При этом экс-президент отметил, что для изменения сознания жителей региона необходим продолжительный диалог с ними. «Как изменить взгляды человека, как сказать, что я ему товарищ? Хоть он и ходит в Московскую церковь, общается на чужом языке, молится на Павлика Морозова … Очевидно — мы разные. Но мы не противоположные. Разное бывает и в семье. Но дайте возможность диалогу, чтобы я, условно говоря, год или два имел возможность интенсивного и последовательного общения», — отметил Ющенко.

До этого, 24 августа, своим мнением о населении страны поделился первый президент Украины Леонид Кравчук . Он заявил, что разочаровался в украинцах.

Кравчук признался: 27 лет назад, когда была провозглашена независимость Украины, он надеялся, что, получив свободу выбора, граждане страны «начнут творить новую политическую жизнь». «Большинство из них, к сожалению, оказались рабами и холуями», — отметил он в эфире телеканала ZIK.

Экс-главу государства огорчает то, что политики, стоящие у власти, начали «исполнять заказы» своих покровителей и «служить им неправдой». В то же время формирования эрудированной патриотической элиты так и не произошло.

Он также отметил, что в стране в настоящее время царит кризис. «Сказать, что страна находится в постоянном плюсе, нельзя, это не соответствует действительности. Она в очень сложном экономическом положении. Кризис охватил экономику, политику, социальную сферу. И он пока не преодолен», — сообщил Кравчук НСН.

При этом он подчеркнул, что в плане развития экономики есть подвижки, но они совершенно незначительны и не позволяют улучшить жизнь людей. За 27 лет Украина так и не смогла достичь тех горизонтов, о которых мечтала.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после государственного переворота на Украине.

Жители региона отказались признавать новую, сменившуюся в феврале того же года, власть в стране. Тогда и было объявлено о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

За этими действиями последовал незамедлительный ответ официального Киева, по инициативе которого началась так называемая антитеррористическая операция (АТО) против республик. С момента начала военной кампании жертвами военных действий на востоке Украины стали, по последним данным ООН, более десяти тыс. человек. Примерно миллион людей покинули свои дома.