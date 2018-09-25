За РФ станут тщательнее шпионить

Глава ЦРУ велела подчиненным тщательнее шпионить за Россией

Директор ЦРУ Джина Хаспел заявила о намерении американской разведки «более серьезно» подойти к работе по сбору информации о «сложных странах», в перечень которых вошла Россия

Иран и Как сообщает телеканал NBC News, в списке «сложных стран» также находятся Китай Северная Корея . Они считаются соперниками США на мировой арене, но не пользуются повышенным вниманием со стороны ЦРУ из-за того, что в Лэнгли слишком заняты борьбой с терроризмом, однако Хаспел продемонстрировала готовность изменить эту ситуацию, увеличив число разведчиков и улучшив качество их подготовки.

«Наши усилия, нацеленные на заполнение пробелов в разведывательной информации, касающейся этих сложных стран, оказались на протяжении последних лет отодвинутыми на второй план в результате усилий по борьбе с терроризмом», — сказала она.

Относительно России Джина Хаспел подробных комментариев не дала, однако ответила на вопрос о мяче, который президент Владимир Путин подарил Дональду Трампу во время их совместной пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки: «Я уверена в том, что мои братья в секретной службе просканировали этот мяч», — отметила директор ЦРУ.

Напомним, Джина Хаспел была назначена главой ЦРУ в марте 2018 года и стала первой женщиной-руководителем Центрального разведывательного управления США. Она работала в этом ведомстве с 1985 года и занималась незаконными пытками подозреваемых в терроризме в секретной тюрьме «Глаз кошки» в Таиланде, что не помешало получить ей сразу несколько высоких служебных наград. Одну из своих жертв Хаспел подвергла пытке водой 83 раза за один месяц, то есть по 2−3 раза в день.