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Стали известны сроки встречи Трампа и Ким Чен Ына
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Помпео назвал сроки второй встречи Трампа и Ким Чен Ына 

Газета.Ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: Evan Vucci/AP
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в эфире телеканала CBS, что президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын могут встретиться в октябре нынешнего года. Об этом сообщает Reuters.
Помпео также отметил, что вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына скорее всего пройдет позже.
"Не знаю, когда состоится саммит. Он может пройти в октябре, но, вероятнее всего, позже", — сказал Помпео, отвечая на вопрос телеведущей о возможности встречи лидеров стран в октябре.
Он отметил, что точные дата и место встречи в данный момент не определены. По его словам, над этим работает американская сторона.
Ранее Трамп анонсировал новую встречу с Ким Чен Ыном в новом месте.
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