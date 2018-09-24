В США отреагировали на поставки С-300 в Сирию

Болтон назвал решение «крупной ошибкой» и заявил, что оно приведет к эскалации напряженности в регионе.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о поставке в Сирию ЗРК С-300 для укрепления сирийской противовоздушной обороны.

По словам Шойгу, командные пункты сирийских соединений ПВО оснастят автоматизированными системами управления. Такое решение было принято после гибели в небе над Средиземным морем российского самолета Ил-20, который попал под удар ракеты сирийского комплекса С-200.