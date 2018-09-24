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В США отреагировали на поставки С-300 в Сирию
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В США отреагировали на поставки С-300 в Сирию 

Рамблер + ещё 11 42 минуты назад
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал решение России разместить в Сирии зенитно-ракетные комплексы С-300, передает «Интерфакс».
Болтон назвал решение «крупной ошибкой» и заявил, что оно приведет к эскалации напряженности в регионе.
>> Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о поставке в Сирию ЗРК С-300 для укрепления сирийской противовоздушной обороны.
По словам Шойгу, командные пункты сирийских соединений ПВО оснастят автоматизированными системами управления. Такое решение было принято после гибели в небе над Средиземным морем российского самолета Ил-20, который попал под удар ракеты сирийского комплекса С-200.
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