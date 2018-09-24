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В Белом доме не подтвердили отставку замгенпрокурора
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В Белом доме не подтвердили отставку замгенпрокурора 

Москва24 + ещё 16 3 часа назад
Фото: ТАСС/Alex Wong
В Белом доме опровергли информацию об уходе в отставку первого заместителя генпрокурора США Рода Розенстайна, сообщает РИА Новости.
По словам пресс-секретаря Дональда Трампа Сары Сандерс, Розенстайн ведет переговоры с президентом США и встретится с ним в четверг.
Поводом для слухов послужило сообщение газеты New York Times о том, что первый заместитель генпрокурора обсуждал отстранение Трампа от власти.
Якобы Розенстайн предлагал коллегам скрытно записать слова президента и, воспользовавшись хаосом в Белом доме, отстранить его от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о недееспособности президента.
Ранее польский телеканал уволил менеджера по соцсетям Ивана Шило за публикацию фотографии президента Польши Анджея Дуды с Трампом.
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