Порошенко заявил о «московском тупике»

Порошенко: Россия мешает размещению миротворцев на Донбассе

По его словам, большинство членов СБ ООН поддерживают Украину в вопросе размещения миротворцев на Донбассе.

Он также добавил, что решение данного вопроса упирается в "московский тупик".

Порошенко подчеркнул, что миротворческая миссия якобы снизит риск эскалации на востоке Украины.