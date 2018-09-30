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Порошенко заявил о «московском тупике»
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Порошенко: Россия мешает размещению миротворцев на Донбассе 

Газета.Ru + ещё 59
Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что развертыванию миротворческой миссии на Донбассе мешает только Россия. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, большинство членов СБ ООН поддерживают Украину в вопросе размещения миротворцев на Донбассе.
Он также добавил, что решение данного вопроса упирается в "московский тупик".
Порошенко подчеркнул, что миротворческая миссия якобы снизит риск эскалации на востоке Украины.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона призывает страны Запада вразумить правительство Украины по поводу ввода войск в Донбасс.
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