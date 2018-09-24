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Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
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Стало известно о новой инициативе Франции против РФ 

Рамблер + ещё 5 41 минуту назад
Послы 28 стран Евросоюза 26 сентября примут новый санкционный механизм за использование химического оружия. Об этом сообщает Reuters.
Идея создания механизма исходит от Франции и связана с «повторяющимися случаями использования химоружия Россией и Сирией». После ее утверждения ЕС сможет вводить санкции в отношении конкретных лиц в любой точке мира вне зависимости от гражданства, замораживая их активы на территории стран Евросоюза и запрещая им въезд на территорию ЕС.
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К санкциям может добавлен механизм наказания за нарушение прав человека наподобие действующему в США «списку Магнитского».
Как сообщает Reuters, у Брюсселя уже есть предварительные санкционные списки как в отношении Сирии, так и в отношении России.
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