Стало известно о новой инициативе Франции против РФ

Послы 28 стран Евросоюза 26 сентября примут новый санкционный механизм за использование химического оружия. Об этом сообщает Reuters.

Идея создания механизма исходит от Франции и связана с «повторяющимися случаями использования химоружия Россией Сирией ». После ее утверждения ЕС сможет вводить санкции в отношении конкретных лиц в любой точке мира вне зависимости от гражданства, замораживая их активы на территории стран Евросоюза и запрещая им въезд на территорию ЕС.

К санкциям может добавлен механизм наказания за нарушение прав человека наподобие действующему в США «списку Магнитского».

Как сообщает Reuters, у Брюсселя уже есть предварительные санкционные списки как в отношении Сирии, так и в отношении России.