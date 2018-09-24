Трамп рассказал о новой встрече с Ким Чен Ыном

По его словам, вторая встреча двух лидеров может состояться "достаточно скоро".

Он также добавил, что в настоящее время госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает данный вопрос.

Трамп подчеркнул, что между США и КНДР "очень хорошие" отношения.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын заинтересован в проведении второго саммита с США.

Как отмечалось, Ким Чен Ын передал послание Трампу через президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.