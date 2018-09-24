Трамп рассказал о новой встрече с Ким Чен Ыном 

Президент США Дональд Трамп заявил, что его новая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном может состояться в скором времени. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, вторая встреча двух лидеров может состояться "достаточно скоро".
Он также добавил, что в настоящее время госсекретарь США Майк Помпео прорабатывает данный вопрос.
Трамп подчеркнул, что между США и КНДР "очень хорошие" отношения.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын заинтересован в проведении второго саммита с США.
Как отмечалось, Ким Чен Ын передал послание Трампу через президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.