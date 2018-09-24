«Двойное беззаконие»: Додона отстранили от должности

Додон временно отстранен от должности президента Молдавии

Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента страны Игоря Додона от исполнения своих полномочий. Причиной этого решения стала непримиримая позиция молдавского лидера относительно новых назначений в кабинет министров. Грозит ли Молдавии политически кризис — разбиралась «Газета.Ru»

Конституционный суд Молдавии принял решение о временном отстранении президента Игоря Додона от исполнения обязанностей, передает РИА «Новости» . Суд постановил, что обязанности президента будет временно исполнять председатель парламента или премьер-министр.

Это произошло из-за отказа президента утвердить новых министров, дважды предложенных главой правительства Павлом Филипом

Премьер-министр освободил от занимаемых должностей министров здравоохранения и сельского хозяйства Ливиу Волконович Светлану Чеботарь . На своих постах оба политика продержались меньше года.

«Люди, которые занимали прежние должностные места, проделали серьезную работу, но граждане хотят более высокого качества и быстрых результатов, хотят непосредственную связь с руководителями соответствующих учреждений. Более того, в областях, где происходят перестановки, должны быть начаты масштабные проекты модернизации и необходим более эффективный и мужественный управленческий подход», — комментирует это решение Владимир Плахотнюк, лидер оппозиционно настроенной в отношении президента и имеющей большинство в парламенте Демократической партии Молдовы.

Сильвию Раду. Павел Филип предлагает утвердить на позицию министра здравоохранения, труда и социальной защиты бывшую оппонентку Додона на президентских выборах 2016 года, а также с ноября 2017 по апрель 2018 года исполнявшую обязанности мэра Кишинева

Свое несогласие с этой кандидатурой президент Молдавии объясняет тем, что у Раду нет медицинского образования.

«Я не имею ничего лично против предложенных кандидатов, но думаю, что каждый должен заниматься делом, в котором он разбирается», — прокомментировал Додон свой отказ в назначении новых министров.

Второй кандидат, не устроивший президента Додона — Николай Чубук, претендующий на должность министра сельского хозяйства и регионального развития. И к нему предъявить претензии в непрофессионализме — намного сложнее.

Чубук начал свою карьеру в Министерстве сельского хозяйства в 2004 году в качестве консультанта юридического отдела и гармонизации законодательства, через три года был назначен заместителем директора. С 2016 года Чубук был директором Агентства по вмешательству и платежу сельского хозяйства.

Предлагая назначить Чубука на пост министра, Павел Филип охарактеризовал его как «хорошего менеджера, профессионала, знающего сельское хозяйство».

«Однако по словам Додона, к Чубуку у него есть вопросы вовсе не с точки зрения его профессиональных навыков, а в «области неподкупности».

Сам Додон назвал свое отстранение «двойным беззаконием».

«Своим решением временно отстранить от должности президента Республики Молдова, легитимно избранного прямым голосованием граждан, Конституционный суд допустил двойное беззаконие: свел на нет мою попытку остановить серьезное нарушение законодательства и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента», — написал политик в своем фейсбуке.

В свете этих кадровых споров Додон даже призывал правительство уйти в отставку. «Я не понимаю, зачем вводить изменения в состав правительства, когда до выборов остались считанные месяцы. Люди хотят, чтобы это правительство и парламентское большинство ушли совсем. Если бы демократы действительно слышали граждан, они давно распустили бы парламент и объявили досрочные выборы, чтобы не тянуть до февраля. Я жду, чтобы в отставку ушло все правительство, состоялись парламентские выборы и были сформированы новое парламентское большинство и новое правительство», — заявил президент республики.

Однако, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер , непримиримая позиция Додона никак не связана с выборами. «Это просто элемент его позиционирования. Хотя, в целом, это уже имеет серьезные элементы цирка», — отмечает эксперт.

И действительно, за последний год — это уже четвертый раз, когда Додона временно отстраняют от обязанностей. Причем из предыдущих трех раз, два также были связаны с отказом утвердить кандидатуры министров — в октябре 2017 и январе 2018 года.

Президент Молдавии в условиях ограниченных полномочий активно использует свое право не подписывать те документы, с содержанием которых он не согласен.

Согласно законодательству Молдавии, глава государства имеет право отвергнуть предложенные ему кандидатуры министров лишь два раза. После этого, согласно решению Конституционного суда, указ о назначениях вместо президента может подписать временно назначаемый на его должность председатель парламента Молдавии или премьер-министр.