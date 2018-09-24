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Меркель не придет на банкет в честь Эрдогана
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Меркель не придет на банкет Штайнмайера в честь Эрдогана 

Вести.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: EPA
Ангела Меркель сообщила, что не придет на праздничный банкет, который устраивает глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер по случаю визита президента Турции Тайипа Эрдогана 27-29 сентября.
Как отмечает ТАСС, в настоящее время наблюдается охлаждение отношений Берлина и Анкары. Это произошло, в частности после задержания в Турции немецких граждан, журналистов и правозащитников. Предстоящую поездку турецкого лидера в Берлин уже называют шансом на нормализацию отношений.
В последний раз федеральный канцлер Германии приезжала на государственный банкет в президентский дворец Бельвю во время официального визита королевы Великобритании в 2015 году.
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