Порошенко назвал крупнейшую православную страну Европы

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с украинской общиной в Нью-Йорке заявил, что Украина является самой большой православной страной Европы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы самая большая православная страна Европы", — сказал Порошенко.
При этом президент подчеркнул, что в стране должна быть одна церковь — "украинская".
Ранее Порошенко заявлял, что Украина вышла "на финишную прямую" в вопросе автокефалии.
Позднее Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что планирует в ближайшее время предоставить автокефалию Украине. Русская православная церковь (РПЦ) осудила это решение.