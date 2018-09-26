Порошенко назвал крупнейшую православную страну Европы

Порошенко назвал Украину самой большой православной страной Европы

Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с украинской общиной в Нью-Йорке заявил, что Украина является самой большой православной страной Европы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу президента.

"Мы самая большая православная страна Европы", — сказал Порошенко.

При этом президент подчеркнул, что в стране должна быть одна церковь — "украинская".

Ранее Порошенко заявлял, что Украина вышла "на финишную прямую" в вопросе автокефалии.