Болтон назвал самое значимое свершение Трампа

По словам Болтона, за плечами Трампа еще один "год свершений".

"Я считаю, что одним из самых значимых его свершений был выход из никудышной сделки с Ираном", — заявил Болтон.

Он добавил, что Трамп боролся с этой сделкой еще в 2016 году. По мнению Болтона, указанное соглашение было наихудшим в истории страны.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео посоветовал чиновникам, которые не согласны с политикой президента страны Дональда Трампа, уйти со своих постов.