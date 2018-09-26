Ещё
Венгерский паспорт выдали украинскому пограничнику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Закарпатье венгерский паспорт получил украинский пограничник 

RT на русском + ещё 11 1 час назад
Фото: Reuters
Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что резонансное видео, на котором украинцы в Берегово получают венгерские паспорта, в интернет выложил действующий сотрудник Госпогранслужбы Украины. Он же стал и одним из обладателей паспорта.
«Кстати, кто выложил видео, — это действующий пограничник нашей пограничной службы, который давал присягу и всё это записал. С какой целью он это выложил — пусть с ним разбирается ГПСУ и их служба внутренней безопасности», — приводит «112 Украина» слова Москаля.
Москаль не исключил того, что автор видео являлся своеобразным «агентом».
Ранее было опубликовано видео, на котором граждане Украины получают венгерские паспорта и приносят присягу на верность Венгрии в консульстве этой страны в закарпатском Берегово.
Процедура сопровождалась советом венгерского дипломата не сообщать украинским властям о получении новых документов.
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил о намерении обсудить ситуацию с выдачей украинцам венгерских паспортов с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.
26 сентября в Киеве возле здания МИД Украины проходит акция протеста националистов, которые требуют выслать из страны консула Венгрии в связи с выдачей венгерских паспортов украинцам в Берегово.
RT на русском: последние новости
Лавров прокомментировал случайный заход Порошенко в комнату встреч российской делегации Порошенко назвал Украину крупнейшей православной страной Европы МИД призвал США трезво подходить к действиям России после заявлений по С-300
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата начала настоящей зимы в Москве36
Пока вы спали: В России начинают блокировать карты83
Депутаты пришли в Госдуму в футболках и пожалели66
На траулере в Охотском море произошло ЧП56
Пленник «Пятерочки» рассказал о пытке62
Видео
05:22
Акцию против раздвинутых ног раскритиковали в сети
Общество Другое
05:32
На траулере в Охотском море произошло ЧП
Происшествия
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
02:17
Пленник «Пятерочки» рассказал о пытке
Происшествия
04:17
Депутаты пришли в Госдуму в футболках и пожалели
Политика
01:00
Названа дата начала настоящей зимы в Москве
Новости Москвы
00:14
Больного раком звезду сериалов сделали инвалидом
Шоу-бизнес
00:29
Пока вы спали: В России начинают блокировать карты
Общество
03:56
В соцсетях высмеяли «потерявшегося» Порошенко
В мире Украина
00:29
Москва замерзла
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение