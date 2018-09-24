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ЕК подала в суд на Польшу
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ЕК подала в суд на Польшу 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Еврокомиссия приняла решение подать иск в Суд Евросоюза на Польшу из-за проводимой в стране судебной реформы. Об этом говорится в заявлении ЕК.
Как отмечается, решение принято из-за «подрыва принципа независимости судебных органов» после принятия Варшавой нового закона «О Верховном суде».
ЕК просит Суд принять временные меры до тех пор, пока он не вынесет решение по делу, и подчёркивает, что польский закон несовместим с законодательством ЕС.
1 марта Европарламент поддержал запуск санкционной процедуры в отношении Польши за нарушения европейских принципов в национальной судебной реформе.
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