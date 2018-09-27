Запад готовит военное вторжение в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о готовящемся военном вторжении в его страну. Агрессивные планы готовит коалиция стран во главе с США

Для оправдания нападения на Боливарианскую Республику готовится специальное досье. Об этом Мадуро рассказал в среду, 26 сентября, выступая в рамках общеполитической дискуссии высокого уровня на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН , сообщает ТАСС

«Предпринимаются шаги в СМИ, чтобы вызвать гуманитарный кризис и использовать его как предлог перед ООН, чтобы оправдать вмешательство коалиции стран во главе с правительством США», — заявил президент Венесуэлы.

По его словам, разговоры о существующем в стране миграционном кризисе не отражают реальность.

«Был сфабрикован различными средствами миграционный кризис, который не выдерживает никакой критики. Этот кризис пытается отвлечь внимание от реальных миграционных кризисов в мире», — считает Мадуро.

По данным ООН, к июню из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.