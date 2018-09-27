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Запад готовит военное вторжение в Венесуэлу
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Запад готовит военное вторжение в Венесуэлу 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о готовящемся военном вторжении в его страну. Агрессивные планы готовит коалиция стран во главе с США.
Для оправдания нападения на Боливарианскую Республику готовится специальное досье. Об этом Мадуро рассказал в среду, 26 сентября, выступая в рамках общеполитической дискуссии высокого уровня на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает ТАСС.
«Предпринимаются шаги в СМИ, чтобы вызвать гуманитарный кризис и использовать его как предлог перед ООН, чтобы оправдать вмешательство коалиции стран во главе с правительством США», — заявил президент Венесуэлы.
По его словам, разговоры о существующем в стране миграционном кризисе не отражают реальность.
«Был сфабрикован различными средствами миграционный кризис, который не выдерживает никакой критики. Этот кризис пытается отвлечь внимание от реальных миграционных кризисов в мире», — считает Мадуро.
По данным ООН, к июню из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро не исключает военного вторжения в Венесуэлу. Оно может последовать для свержения Николаса Мадуро.
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