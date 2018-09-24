Смогут ли Обама и Клинтон запугать Трампом избирателей

Смогут ли Барак Обама и Хиллари Клинтон запугать Дональдом Трампом американских избирателей

Экс-президент США Барак Обама и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон принимают активное участие в агитации избирателей перед промежуточными выборами в конгресс, которые пройдут в ноябре. В своих выступлениях представители демократов обещают полный коллапс американской государственности, если их партия не вернёт себе контроль над палатой представителей и не запустит процедуру импичмента действующего президента Дональда Трампа . Эксперты объясняют накал предвыборной риторики существенным падением рейтинга Демпартии.

Предвыборная кампания за контроль над нижней палатой конгресса США входит в решающую фазу — на стороне демократов в агитации всё чаще принимают участие политические тяжеловесы: экс-президент Барак Обама и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Чтобы убедить избирателей в правильности своего политического курса, с трибун они грозят «страшными последствиями», если победу одержат республиканцы.

Барак Обама продолжил своё турне в поддержку демократов на предстоящих выборах в конгресс, выступив перед однопартийцами на съезде в штате Пенсильвания. Он убеждал избирателей в том, что для победы на промежуточных выборах республиканцы прибегнут к тактике запугивания населения.

«Они стараются как следует вас напугать», — заявил 44-й глава Белого дома.

При этом бывший американский лидер в свою очередь не преминул напугать американцев.

«Республиканцы подрывают наши демократические институты, чтобы укрепить свою собственную власть. Они размоют наши законы по финансированию избирательных кампаний, и из-за этого ещё больше власти появится у миллиардеров, а процедуру голосования усложнят для молодёжи, меньшинств и неимущих», — заявил Обама.

В свою очередь Хиллари Клинтон в эфире телеканала MSNBC заявила, что в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах Трамп устроит масштабную чистку Белого дома и избавится от всех и каждого, кто мог бы «контролировать его поведение». Это приведёт к тому, что он станет ещё более опасным и бесконтрольным, утверждает экс-госсекретарь США.

«Он поставит увольнения на поток… Если мы не получим контроль над одной или обеими палатами конгресса, Трамп станет ещё более бесконтрольным и безответственным. Он будет увольнять чиновников в Белом доме и администрации, которых подозревает в предательстве и работе против него», — заявила Клинтон.

Сокращение разрыва

Между тем агентство Gallup в понедельник распространило результаты социологического опроса, согласно которому Демократическая партия продолжает терять популярность среди американских избирателей, несмотря на участие в политагитации Обамы и Клинтон.

К республиканцам положительно относится 45% американцев, к демократам — 44%. Для Республиканской партии это самый высокий процент с 2011 года. Тогда однопартийцам Трампа удалось отбить конгресс в результате промежуточных выборов.

Согласно опросу Gallup, прирост голосов Республиканская партия получила за счёт мужчин, проживающих в семьях со средним достатком. Так, в 2017 году демократы лидировали среди избирателей с достатком от $30 тыс. до $74 тыс. в год, с результатом 46% против 36% у республиканцев. В 2018 году свои голоса республиканцам готовы были отдать 49% этой группы избирателей против 45% у демократов.

При этом Демократическая партия по-прежнему остаётся популярной у малоимущих и богатых американцев. Так, свои голоса ей готовы отдать 51% избирателей с достатком менее $30 тыс. в год, и 46% избирателей с годовым доходом выше $75 тыс.

Барак Обама на съезде Демпартии в штате Пенсильвания AFP © Mark Makela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Сократился разрыв между партиями и по показателю популярности среди женщин. Так, республиканцам за год удалось улучшить свои результаты на 5% — по состоянию на сентябрь 2018 года за партию готовы были проголосовать 40% женщин. Демократы за год потеряли 1% женских голосов — в сентябре 2018 года их показатель в этой категории составил 48% против 49% в сентябре 2017-го.

«Партия шагает влево»

Демократы могут отобрать у своих соперников какое-то количество мест в палате представителей, пояснил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев . Однако их может оказаться недостаточно для того, чтобы запустить процедуру импичмента Трампа.

«На сегодняшний день, чтобы установить полный контроль над палатой представителей, демократам надо отобрать у республиканцев 24 места. Однако они могут занять 20 или 22 места, и хотя это будет внушительной победой над фракцией республиканцев, этого всё равно будет недостаточно для того, чтобы взять контроль над палатой», — пояснил эксперт.

Результаты опроса Gallup указывают на то, что демократам может не хватить одного или двух мест в палате представителей, чтобы установить над ней полный контроль, считает Васильев. Причина тому — расхождение политических курсов партийных лидеров вроде Обамы или Клинтон и избирателей, которые хотят видеть в парламенте политиков более левого толка.

«Демпартия сегодня резко шагает влево, и новые кандидаты представляют собой антиобамовские силы. Немалая часть кандидатов левого толка выступает против истеблишмента Демократической партии. В этом смысле вмешательство старой команды Обамы и Хиллари Клинтон не очень-то и приветствуется среди избирателей. Всё, что происходило в 2016 году, ассоциируется с провалом этого старого демократического истеблишмента», — пояснил политолог.

Васильев отметил, что Обама и его окружение пытаются перехватить инициативу у молодых политиков левого толка и удержать партию под своим контролем.

«Они пытаются оседлать эту левую волну, чтобы удержаться на плаву в политической сфере в рамках демократической партии. Они хотят привлечь к себе внимание и снова быть на коне», — заключил Васильев.

Победа по максимуму

Промежуточные выборы в конгресс США пройдут 6 ноября. Сейчас обе палаты американского парламента контролируется большинством Республиканской партией. В ноябре будут разыграны все 435 мест в палате представителей и 35 из 100 мест в сенате.

В выборном цикле 2018 года сенат (верхняя палата) переизбирается лишь на треть, тогда как палата представителей — полностью. Сейчас 236 мест из 435 заняты республиканцами, а 193 — демократами, ещё шесть мест остаются вакантными до выборов.

Демократы рассчитывают, что эти промежуточные выборы станут «референдумом по Трампу» — в случае получения большинства в палате представителей они смогут запустить процедуру импичмента президента.

Накал предвыборной риторики со стороны таких политиков, как Барак Обама и Хиллари Клинтон, объясняется тем, что демократов не устраивает победа с минимальным счётом, полагает политолог Владимир Брутер