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Таиланд накрыла эпидемия лихорадки Денге
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Таиланд накрыла эпидемия лихорадки Денге 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
В Таиланде зафиксирован стремительный рост случаев заболевания лихорадкой Денге. Увеличилось и число летальных исходов. Медики говорят об инфекционной эпидемии.
С начала года к врачам обратились свыше 57 тысяч человек. Это на треть больше, чем годом ранее. 71 заболевший умер, сообщает местное издание «Кхаосод». Специалисты отмечают, что заболеваемость растёт уже второй год подряд.
Как говорят в министерстве здравоохранения Таиланда, увеличение случаев смертности связано с тем, что люди занимаются самолечением до посещения врача и обращаются за медицинской помощью лишь после того, как симптомы становятся слишком серьёзными.
При этом заболевание, которое раньше считалось типичным для сельской местности, всё больше распространяется в городах. В этом году большинство случаев было отмечено в центральной части страны.
По данным Всемирной организации здравоохранения, Денге — вирусная инфекция, передаваемая комарами. Риску заболевания подвержено около половины населения мира.
Ранее в Таиланде восемь провинций оказались подтопленными из-за наводнений. Пострадали более 58 тысяч человек.
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