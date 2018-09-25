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«Нас ждет кошмар?»: израильские СМИ о поставке Сирии С-300 

РИА Новости + ещё 109 1 час назад
Израильские СМИ выразили опасения в связи с решением о поставке Сирии российских зенитно-ракетных комплексов С-300, признав, что подобные шаги приведут к серьезным последствиям для ВВС Израиля.
Израильский "9 канал", рассуждая о передаче С-300 сирийским войскам, задается вопросом: "Через две недели Израиль ждет кошмар?"
The Jerusalem Post отмечает, появление у сирийских военных комплексов С-300 позволит глубоко модернизировать ПВО страны и создать "угрозу для израильских самолетов", так как подобная система дальнего радиуса действия может отслеживать воздушные суда и баллистические ракеты на расстоянии до 300 км.
На данный момент, указывает издание, основу сирийской ПВО составляют "во многом устаревшие советские системы" и более сложные тактические комплексы, однако, напоминает автор статьи, Россия уже поставила Дамаску ЗРК ближнего радиуса действия "Панцирь С-1".
По мнению Haaretz, поставка сирийской армии передовых зенитно-ракетных комплексов не даст Дамаску гарантий абсолютной защиты от авиаударов извне. Однако, как указывает автор, подобные меры могут поставить под угрозу деятельность израильских ВВС в регионе, поэтому отныне "Израилю придется дважды подумать перед следующей атакой".
Газета "Едиот Ахронот", со своей стороны, приходит к выводу, что поставка С-300 Сирии действительно является плохой новостью для Израиля. Развертывание этих передовых комплексов, как полагает издание, потребует от израильских ВВС "больше усилий, большего планирования и большей осторожности при применении силы в небе Сирии и Ливана".
Также издание отмечает модернизацию Россией сирийских систем автоматического управления и контроля противовоздушной обороны, что позволит, по мнению "Едиот Ахронот", улучшить скорость реакции батарей сирийской ПВО.
Кроме того, автор статьи выражает опасения в связи с планами России использовать в Сирии современные средства радиоэлектронной борьбы для подавления представляющих угрозу истребителей, ракет, беспилотников, что, как считают в издании, может в будущем ограничить свободу действий израильской авиации.
Министр обороны Сергей Шойгу 24 сентября озвучил меры по повышению безопасности российских военнослужащих в Сирии в ответ на крушение Ил-20, ответственность за которое Минобороны возложило ранее на Израиль: Москва оснастит командные пункты сирийских ПВО автоматизированными системами управления, которые есть только у Вооруженных сил России, а также будет осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории, а самое главное — в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300.
Министр отметил, что Россия в 2013 году по просьбе Израиля приостановила поставки С-300 Сирии, но сейчас ситуация изменилась, и не по вине России.
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