Польша отгородится от РФ каналом через Балтийскую косу

Глава правящей партии Польши «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что проект строительства морского канала через Балтийскую (или Вислинскую) косу важен для независимости и суверенитета республики. Проект, по мнению политика, должен показать, что «времена, когда россияне диктовали полякам, что им можно, а что нет на польской территории, завершились».

Качиньский подчеркнул, что «первая лопата» канала может быть выкопана еще во время нынешней избирательной кампании. Эта «инвестиция», по словам политика, важна не только как демонстрация польской независимости, но и с экономической точки зрени.

«Эта инвестиция важна для статуса Польши. Польша окончательно должна сбросить с себя любые остатки статуса зависимого государства», — заявил Качиньский.

Кроме того, политик прокомментировал заявления российской стороны, которая выступает против реализации проекта из-за угрозы экологии. Качиньский подчеркнул, что Россия всегда была против канала.

«Когда мы впервые приняли это решение, россияне сразу заявили, что открывают возможность для входа кораблей в Калининградский залив. Но потом оказалось, что это возможно делать с их разрешения», — уточнил политик.

Качинский также напомнил, что ряд экологов выступили против строительства на дне Балтийского моря газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Политик назвал реализацию данных проектов широкомасштабным нарушением экологической безопасности акватории, сообщает «Польское радио».