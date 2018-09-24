Колумбия отрицает покушение на Мадуро

МИД Колумбии отрицает причастность своих дипломатов к покушению на Мадуро

Министерство иностранных дел Колумбии отрицает причастность своих дипломатов в Каракасе к совершенному в августе покушению на венесуэльского президента Николаса Мадуро

"МИД от имени правительства Колумбии категорически отвергает заявления министра связи и информации Венесуэлы о якобы имевшем место участии колумбийской дипмиссии в Каракасе в событиях 4 августа", — говорится в коммюнике.

Правительство Колумбии выразило обеспокоенность в связи с возможными негативными последствиями, которые заявления венесуэльских властей могут иметь для безопасности дипломатического и консульского персонала Колумбии, аккредитованного в Венесуэле.