Ещё
Эрдоган призвал реформировать СБ ООН
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган призвал реформировать СБ ООН 

Газета.Ru + ещё 18 2 часа назад
Фото: Mohamed Nureldin Abdallah/Reuters
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе своего выступления на полях Генассамблеи ООН призвал реформировать Совет Безопасности (СБ) Организации. Об этом сообщает РИА "Новости".
Он отметил, что "мир уже не такой, каким он был после Второй мировой войны" и что все 194 страны ООН заслуживают право быть представленными в Совбезе. Кроме того, по словам Эрдогана, СБ ООН в основном поддерживает интересы пяти постоянных членов.
"Мы подчеркиваем необходимость реформирования ООН, прежде всего ее Совбеза. Мир больше пяти, мы — голоса совести всего человечества", — сказал турецкий президент.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп опоздал на свое выступление на ГА ООН.
Газета.Ru: последние новости
Экс-президент Украины сравнил население Донбасса с жителями нацистской Германии Додон: без России Молдавия не выживет NBC: демократы удерживают преимущество накануне выборов в США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доклад о жизни крымчан шокировал ООН434
Подорожание одежды и другие события дня44
Нетаньяху и Путин пришли к договоренности361
«Не ожидал»: в ООН посмеялись над Трампом85
«123456»: на Украине не смогли защитить ценные данные56
Видео
00:49
Стало известно о новой инициативе Франции против РФ
В мире
03:32
Представлены новые данные о крушении Ил-20
Армия Ближний Восток
01:40
Кремль объяснил поставку С-300 в Сирию
Политика
04:08
Названы суммы пожертвований звезд для Фриске
Шоу-бизнес
00:21
Во Владивостоке лев прокатился в автомобиле
Общество
04:23
Найдена замена Кобзону
Политика Общество
03:51
Отец Фриске переписал все жилье
Шоу-бизнес Другое
03:58
В Кремле высказались о наказании ЛДПР и КПРФ
Политика
01:33
Раскрыта личная жизнь Боширова
Общество
00:01
Избиение школьника отцом ученика попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение