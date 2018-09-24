Задержанный в Осло россиянин оправдался

Задержанный в Осло россиянин сообщил об участии в семинаре, заявила адвокат

Задержанный в Осло по подозрению в сборе данных 51-летний россиянин предоставил исчерпывающие объяснения по своему участию в семинаре в норвежском парламенте, нет конкретных доказательств того, что он нелегально собирал информацию, заявила адвокат россиянина Хеге Аакре изданию VG.

Ранее появилась информация о том, что мужчину задержали из-за его подозрительного поведения — из-за того, что он якобы находился в помещениях парламента, доступ в которые запрещен.

"Он не находился ни в каких помещениях, куда был бы запрещен доступ участникам семинара… Они полагают, что у них есть подозрительные наблюдения, однако кроме этого никаких доказательств того, что он собирал информацию, нет. Они были начеку и сообщали обо всем, что казалось подозрительным, но он (россиянин — ред.) предоставил хорошие объяснения того, что там происходило", — приводит издание слова адвоката.

По ее мнению, если эти объяснения будут приняты во внимание, это будет означать, что ничего противозаконного россиянин не совершил. Издание сообщает, что 51-летний россиянин в последние годы принимал участие во множестве конференций по всему миру, сферой его деятельности, среди прочего, является защита информации.

Адвокат задержанного подтвердила, что россиянин находился в Норвегии по причине участия в семинаре, других целей у него не было.

"Я могу сказать, что его работа связана с темой конференции, на которой он находился в Осло", — отметила адвокат.

Как сообщает VG, темами конференций были обмен информацией, идеями и опытом между парламентами Европы. Задержанный россиянин принимал участие в подобных встречах в Азербайджане, Португалии, Венгрии и других странах. По данным телекомпании NRK, мужчина изучал математику и информатику в московском университете в период 1984-1991 годов. Адвокат подтвердила, что россиянин предоставил полицейским доступ ко всем своим электронным устройствам.