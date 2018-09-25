Переговоры по Донбассу оставят в Минске

Переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе будут проведены в Минске , несмотря на требование Украины изменить площадку. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на российские дипломатические источники.

По мнению источника, перенос переговоров помешает установлению мирного процесса в регионе. В ходе решения конфликта возникают трудности, искусственно создаваемые украинской стороной, и новое требование можно расценивать только как политический пиар, указал он.

Собеседник издания подчеркнул, что Белоруссия не оказывает политического давления на участников переговоров и придерживается нейтралитета. Роль Минска в переговорах состоит исключительно в предоставлении площадки и помощи в организации встреч.

Информацию о том, что место переговоров останется неизменным, подтвердили глава комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников , а также депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Мирослав Руденко

Калашников отметил, что Украина хочет дотянуть до выборов, так и не приступив к реализации минских соглашений, из-за чего и предъявляет претензии к месту проведения переговоров.

24 сентября постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска в другую столицу, обвинив Белоруссию в предвзятом отношении к украинским инициативам. Он утверждал, что Белоруссия «хронически голосует против» любых украинских предложений в ООН даже в том случае, если они не касаются конфликта с Россией. По мнению дипломата, это свидетельствует об определенной позиции страны, из которой Украина намерена делать выводы.

Второе минское соглашение является основополагающим документом для урегулирования ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года его согласовали руководители России, Украины, Германии и Франции. Белоруссия не является стороной в минских переговорах, а лишь предоставляет площадку для них.