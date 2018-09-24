Ещё
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Нью-Йорке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ереван подтвердил проведение встречи глав МИД Армении и Азербайджана в США 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Фото: Reuters
Армянская сторона подтвердила проведение 26 сентября встречи глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова в Нью-Йорке для обсуждения вопросов карабахского урегулирования.
"При посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (по карабахскому урегулированию — ред.) 26 сентября в Нью-Йорке состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова", — говорится в сообщении пресс-службы армянского внешнеполитического ведомства, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Последние новости
Хитрый план провалился: ГРУ не смогло спасти Британию Пожилая американка из мести поймала и убила трехметрового аллигатора США признали, что не могут остановить поток миллиардов в Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Крым перебрасывают истребители и бомбардировщики205
Россия задействует С-300 в ответ на сбитый Ил-20185
Москвичей предупредили о первом снеге20
Орбакайте покидает Россию ради Америки227
Японцы выступили против мира с Россией325
Видео
00:39
Абрамович избили картиной по голове
Происшествия
00:56
Галкин произвел фурор «новой-старой» балладой Пугачевой
Шоу-бизнес
02:16
ВМС США предсказали гибель от нового оружия
Армия Оружие
03:41
Пока вы спали: ЦБ научил зарабатывать на россиянах
Общество
02:26
В Крым перебрасывают истребители и бомбардировщики
Армия Войска
01:11
Москвичей предупредили о первом снеге
Погода Новости Москвы
03:02
В аварии с Биланом всплыла неизвестная девушка
Шоу-бизнес Происшествия
00:27
Орбакайте покидает Россию ради Америки
Шоу-бизнес
14:34
Страшную смерть Ил-20 восстановили по минутам
Армия
08:54
Японцы выступили против мира с Россией
Социология В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение