Во Львове националисты ранили несколько человек 

Драка произошла на улице Замкнутая в Львове, после чего с ножевыми ранениями госпитализировали трех человек. Об этом сообщает издание Obozrevatel со ссылкой на правоохранительные органы.
Пострадавшие в результате драки во Львове в больнице
"Среди раненых — двое мужчин и одна девушка", — говорится в сообщении полиции.
Украинская активистка Ирина Юзик сообщила в Facebook, что одному из пострадавших сделали операцию. Он находится в тяжелом состоянии.
Как сообщает Юзик, драку начали около 20 человек в черных костюмах и балаклавах с металлическими палками и ножами.
Пострадавшая в результате драки во Львове в больнице