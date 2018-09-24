Во Львове националисты ранили несколько человек

Драка произошла на улице Замкнутая в Львове , после чего с ножевыми ранениями госпитализировали трех человек. Об этом сообщает издание Obozrevatel со ссылкой на правоохранительные органы.

Пострадавшие в результате драки во Львове в больнице

"Среди раненых — двое мужчин и одна девушка", — говорится в сообщении полиции.

Украинская активистка Ирина Юзик сообщила в Facebook , что одному из пострадавших сделали операцию. Он находится в тяжелом состоянии.

Как сообщает Юзик, драку начали около 20 человек в черных костюмах и балаклавах с металлическими палками и ножами.

Пострадавшая в результате драки во Львове в больнице