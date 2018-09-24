«Путин нас сплотил»

Порошенко рассказал, как украинцы борются с Россией за свободу и демократию

Президент Украины заявил, что "оптимистичный и сильный духом" украинский народ "защищает восточный фланг НАТО" от России.

"В настоящее время мы тратим шесть процентов ВВП на армию. И я считаю, что тем самым мы фактически уже сегодня играем важную роль в борьбе с Россией на восточном фланге НАТО. При этом мы сражаемся не только за себя, но и за Европу, демократию, свободу, Запад и западные ценности", — заверил Порошенко.

Кроме того, украинский лидер отметил, что впервые за "300-летнюю историю Украины" большинство жителей страны поддерживает вступление Украины в НАТО и ЕС , а главной причиной этого он назвал действия России.

"И кто поспособствовал этой смене настроений? Путин! Он нас сплотил. Если Россия больше не придерживается международного порядка и международного права, то для нас Североатлантический альянс — это единственная гарантия выживания", — подчеркнул Порошенко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более десяти тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.