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Эрдоган рассказал о скором выводе боевиков из Идлиба
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Эрдоган рассказал о скором выводе боевиков из Идлиба 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
По словам турецкого президента, РФ и Турция определят группировки, которых предстоит вывезти из зоны деэскалации.
Россия и Турция определят группировки, которые предстоит вывезти из демилитаризованной зоны в сирийском Идлибе. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, в тоже время, сирийская вооружэенная оппозиция будет продолжать оставаться на занимаемых территориях.
«Мы добьемся того, чтобы радикальные группы, которые мы определим вместе с Россией, не смогли действовать в этом регионе», — написал Эрдоган в колонке для газеты «Коммерсант», посвященной договоренности РФ и Турции по Идлибу.
Ранее главы двух стран договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону в Идлибе.
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