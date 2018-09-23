«Гасить пожары всё сложнее»: почему Польша и Украина не могут урегулировать вопросы исторической памяти

Украинский посол в Варшаве Андрей Дещица «перешёл красную черту», заявив, что запрет на эксгумацию тел поляков на территории Украины будет снят только после восстановления уничтоженных в Польше памятников националистам из УПА*. Такого мнения, по сообщениям СМИ, придерживается польское правительство. Вопросы исторической памяти часто становятся причиной конфликтов между Варшавой и Киевом. По словам собеседника RT в МИД Украины, «гасить пожары» всё труднее. Между тем украинская оппозиция заявляет о провале внешней политики руководства страны.

Между Украиной и Польшей усиливаются противоречия по вопросам исторической памяти. Украинское издание ZN.UA со ссылкой на анонимный источник в правительстве Польши сообщило, что в Варшаве разочарованы Киевом из-за позиции украинских властей по вопросу исторической памяти, а также из-за «антипольского пиара». Сложившаяся ситуация создаёт негативную атмосферу в отношениях и не позволяет Польше идти на уступки.

«В Варшаве заявления посла Дещицы вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИД, но и польского правительства», — заявил источник.

По его словам, украинский посол «перешёл красную черту» в своих заявлениях.

Напомним, 13 сентября украинский посол в Варшаве Андрей Дещица в эфире польской радиостанции RMF 24 заявил, что Польша получит разрешение на проведение эксгумационных работ на территории Украины только после того, как полностью восстановит уничтоженные памятники Украинской повстанческой армии* (УПА) в Пикуличах под Перемышлем и Монастыре возле Верхраты.

По его словам, запрет на проведение эксгумации польских захоронений — «эмоциональное решение», которое было принято из-за того, что польские власти не отреагировали на разрушение украинских памятников.

Сыгрань и Волынь

На этой же неделе в прокуратуре польского города Замосць допросили главу Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича. Причиной стали его высказывания на памятном мероприятии, посвящённом погибшим в Сыграни в марте 1944 года. По его словам, тогда украинцы стали жертвами резни, поскольку они разговаривали на другом языке и были православными.

После этого на Куприяновича подали заявление, обвинив его в «антипольском и провокационном» выступлении.

Отметим, что, согласно версии украинской стороны, в Сыграни поляки (националистическая Армия Крайона и Крестьянские батальоны) убили 1300 украинцев. Президент Украины Пётр Порошенко , почтивший память жертв тех трагических событий, заявил, что они погибли в ходе «польского-украинского конфликта мая 1944 года».

Между тем в Варшаве считают, что погибли лишь 200 человек, при этом этот район был местом расположения членов УПА, украинских полицаев и отделения дивизии «Галичина», входившей в состав воск СС нацистской Германии.

Свою очередь, президент Польши Анджей Дуда , открывая 8 июля в посёлке Олыка Волынской области Украины мемориал погибшим полякам, назвал «этнической чисткой» события Волынской резни в 1943 году. Согласно данным Института национальной памяти Польши, всего от рук бандеровцев в годы Второй мировой погибли более 100 тыс. поляков.

«Самое важно, что их разделяет — это вопрос Волынской резни 1943 года. Поляки считают те события актом геноцида, украинцы — взаимной резнёй в ответ на действия Армии Крайовы», — заявил старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук Вадим Волобуев.

По его словам, украинский посол повёл себя глупо, неотёсанно и невежественно. Волобуев считает, что Дещица был раздосадован судебным разбирательством в отношении Куприяновича.

«Человек явно не на своём месте. Он просто прицепился к какому-то предлогу, чтобы уколоть поляков. Скорее всего, Дещицу просто отзовут и заменят на какого-то более лояльного и мягкого человека. А эти эксцессы спишут на неуравновешенный характер этого посла, который он уже проявлял в Киеве. Думаю, этим всё закончится, потому что Украине деваться некуда», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, источник в МИД Украины в разговоре с RT выразил мнение, что польские власти пытаются заработать политические очки.

«Между Украиной и Польшей наблюдается очередной этап эскалации. Мы считаем, что за заявлениями стоит желание польских властей заработать дополнительные политические очки. Очевидно, что цели ухудшить отношения с Украиной не стоят. Нам невыгодно ругаться с поляками, поэтому МИД придётся предпринимать новые шаги для урегулирования очередного скандала. «Гасить пожары» становится всё сложнее», — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

При этом в партии «Батькивщина» считают, что высказывания Дещицы свидетельствуют о «полном провале» внешней политики Украины.

«Очевидно, что министр иностранных дел Павел Климкин не справляется с возложенными на себя обязанностями. Давайте признаем, что во внешней политике Украины полный провал. Венгрия раздает свои паспорта, а с Польшей каждый раз назревает большой скандал. Руководство страны закрывает глаза на все проблемы и никакой внятной реакции в этот раз, скорее всего, не будет. Поляки уже прямо говорят, что не уважают наш МИД», — говорит собеседник RT в партии «Батькивщина».

«Полный провал внешнеполитического ведомства Украины»

Как считает Волобуев, власти обеих стран хотят восстановить «историческую справедливость», однако у каждого государства своё понимание этого термина. Он также добавил, что Киев, по большому счёту, теперь оказался окружён «врагами», поскольку и с Венгрией, и с Румынией, и с Россией у Украины очень непростые отношения.

При этом источник RT в партии «Самопомощь» отметил, что ссора с Польшей может негативно сказаться на отношениях Украины и США.

«Украина может потерять лояльность Польши, которая, кстати, является стратегическим партнёром США в странах восточной Европы. Без заступничества США поддерживать Украину откажутся страны ЕС. Это полный провал внешнеполитического ведомства Украины», — заявил собеседник.

В свою очередь, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский отметил, что в Польше и на Украине у власти стоят националистические правительства. По его мнению, один этот факт неизбежно должен был привести к разногласиям.

«Киев выступает зачинщиком этих проблем. В первую очередь, путём прославления украинских националистов, которые непосредственно несут ответственность за резню на Волыни, что для поляков неприемлемо. Если бы в Варшаве не были настолько антироссийски настроены, то разногласия были бы жёстче, чем сейчас имеются у Киева с Будапештом», — заявил Погребинский RT.

Как считает политолог, противоречия не прекратятся, а будут нарастать, пока в странах не сменятся нынешние власти. При этом, по его словам, Соединённые Штаты, используя рычаги влияния, будут держать любые польско-украинские пререкания в приемлемых рамках.

«Обе страны зависят от США. Американцы не заинтересованы в конфликтах, поскольку Киев представляет для них интерес в контексте сдерживания России. Сомневаюсь, что Вашингтон не сумеет удержать Украину и Польшу от серьёзного противостояния», — заключил аналитик.