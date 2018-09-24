81-летний Берлускони решил избраться в Европарламент

Берлускони решил участвовать в выборах в Европарламент

"Если мы хотим спасти Италию, надо играть серьезно", — цитирует Rai News. Кроме того, по словам Берлускони, его все просят выставить кандидатуру на этих выборах.

81-летний Берлускони является бессменным лидером основанной им партии "Вперед, Италия", которая входит во фракцию Европейской народной партии. Нынешний спикер Европарламента Антонио Таяни является ближайшим соратником Берлускони и вице-председателем "Вперед, Италия", пишет ТАСС

Отмечается, что партия Берлускони участвовала в последних парламентских выборах в составе правоцентристской коалиции, набравшей наибольшее число голосов. Однако сам экс-премьер баллотироваться не имел права из-за запрета после приговора по делу о мошенничестве его компании Mediaset. Теперь это ограничение снято.

Выборы в Европарламент состоятся в мае 2019 года.