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81-летний Берлускони решил избраться в Европарламент
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Берлускони решил участвовать в выборах в Европарламент 

Российская Газета + ещё 13 38 минут назад
Фото: globallookpress.com
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европарламент.
"Если мы хотим спасти Италию, надо играть серьезно", — цитирует Rai News. Кроме того, по словам Берлускони, его все просят выставить кандидатуру на этих выборах.
81-летний Берлускони является бессменным лидером основанной им партии "Вперед, Италия", которая входит во фракцию Европейской народной партии. Нынешний спикер Европарламента Антонио Таяни является ближайшим соратником Берлускони и вице-председателем "Вперед, Италия", пишет ТАСС.
Отмечается, что партия Берлускони участвовала в последних парламентских выборах в составе правоцентристской коалиции, набравшей наибольшее число голосов. Однако сам экс-премьер баллотироваться не имел права из-за запрета после приговора по делу о мошенничестве его компании Mediaset. Теперь это ограничение снято.
Выборы в Европарламент состоятся в мае 2019 года.
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