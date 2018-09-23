Корабли Украины под Крымским мостом попали на видео

Появилось видео прохода военных кораблей Украины под Крымским мостом

Видео прохода под Крымским мостом кораблей ВМСУ — буксира "Корец" и корабля управления "Донбасс" — опубликовал телеканал "Россия 24".

Поисково-спасательное судно "Донбасс" и морской буксир "Корец" вышли из Одессы в Бердянск в четверг, 20 сентября. В субботу, 22 сентября прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне России, где их сопровождали корабли береговой охраны Пограничной службы России. Сопровождение иностранных кораблей осуществлялось в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности РФ.

В воскресенье суда добрались до Керченского пролива и запросили разрешение на проход в канале в системе движения судов Росморпорта, а также услуги лоцманов.

Ранее "Украинский милитарный портал" со ссылкой на собственные источники рассказал, что оба корабля вышли из Одессы и направляются в Бердянск, чтобы заступить на службу на новую базу ВМС в Азовском море.

Корабли ВМС Украины после прохождения под арками Крымского моста