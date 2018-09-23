США пригрозили Ирану дополнительными санкциями

США найдут новые варианты санкций в отношении Ирана , если возобновленные прежние санкции не приведут к изменениям в стране, заявил в воскресенье советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон

"Мы думаем, что подорвали их усилия по насаждению своей воли странам в регионе. Мы думаем, что предстоящие (в ноябре — ред.) санкции произведут значительный экономический и политический эффект в стране. И это то, чего мы хотим. Мы хотим серьезных изменений в поведении режима в Иране. Если они этого не сделают, то будут дополнительные последствия. Мы найдем еще санкции, которые можно ввести, и другие варианты оказания максимального давления", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Такое решение он пояснил тем, что соглашение имело срок действия и не давало гарантий, что Тегеран не возобновит ядерную программу по его истечении. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Санкции против энергетического сектора вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля.