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В Норвегии задержан «российский шпион»
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В Норвегии задержан россиянин по подозрению в шпионаже 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
В Норвегия задержала на своей территории гражданина РФ. Россиянина подозревают в шпионаже. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Подробности уточняются.
Как писал News.ru,15 сентября швейцарская прокуратура заявила о возможной причастности заподозренных в шпионаже россиян, которых выслали из Нидерландов, в кибератаках на WADA. По мнению следователей, «шпионы» интересовались экспертами, которые «борются за более чистый и справедливый спорт».
По словам официального представителя ведомства Линды фон Бург, прокуратура возбудила уголовное дело по факту кибератак на антидопинговое агентство, а также заинтересовалась арестованными в Нидерландах гражданами России, передаёт газета Tages Anzeiger.
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