В Норвегии задержан «российский шпион»

В Норвегии задержан россиянин по подозрению в шпионаже

В Норвегия задержала на своей территории гражданина РФ. Россиянина подозревают в шпионаже. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Подробности уточняются. Как писал News.ru,15 сентября швейцарская прокуратура заявила о возможной причастности заподозренных в шпионаже россиян, которых выслали из Нидерландов, в кибератаках на WADA . По мнению следователей, «шпионы» интересовались экспертами, которые «борются за более чистый и справедливый спорт». По словам официального представителя ведомства Линды фон Бург, прокуратура возбудила уголовное дело по факту кибератак на антидопинговое агентство, а также заинтересовалась арестованными в Нидерландах гражданами России, передаёт газета Tages Anzeiger.