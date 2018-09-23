Кедми отреагировал на данные о гибели Ил-20 в Сирии

Кедми сказал RT, что российский самолет был сбит в результате «сплетения нескольких случайностей». Он подчеркнул, что Израилю очень важно сохранить тот уровень отношений с Россией , который был достигнут до ситуации с Ил-20.

«Насколько я понимаю, и Россия, и Израиль приложат все усилия, и армии обеих стран, чтобы этот эпизод остался позади и не повлиял на ухудшение отношений между странами», — сказал израильский эксперт.

Кедми подчеркнул, что у России и Израиля «слишком много общих интересов».

Он добавил, что Россия, вероятно, «тоже примет какие-то меры», связанные с гарантиями безопасности.

Ранее Кедми резко раскритиковал действия ВВС Израиля при катастрофе Ил-20.