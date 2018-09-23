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Кедми отреагировал на данные о гибели Ил-20 в Сирии
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Кедми отреагировал на данные о гибели Ил-20 в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 59 минут назад
Фото: vk.com/jakedmi
Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми прокомментировал крушение российского самолета Ил-20 у берегов Сирии в результате действий ВВС Израиля.
Кедми сказал RT, что российский самолет был сбит в результате «сплетения нескольких случайностей». Он подчеркнул, что Израилю очень важно сохранить тот уровень отношений с Россией, который был достигнут до ситуации с Ил-20.
«Насколько я понимаю, и Россия, и Израиль приложат все усилия, и армии обеих стран, чтобы этот эпизод остался позади и не повлиял на ухудшение отношений между странами», — сказал израильский эксперт.
Кедми подчеркнул, что у России и Израиля «слишком много общих интересов».
Он добавил, что Россия, вероятно, «тоже примет какие-то меры», связанные с гарантиями безопасности.
Ранее Кедми резко раскритиковал действия ВВС Израиля при катастрофе Ил-20.
В воскресенье Минобороны представило поминутную хронологию катастрофы российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, и опровергло заявления Израиля по поводу инцидента, подчеркнув, что ответственность за крушение самолета лежит на израильской стороне. Кроме того, военное ведомство представило 3D-видео катастрофы Ил-20.
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