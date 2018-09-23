Варшава возмущена действиями Киева

Польша возмутилась заявлением посла Украины в Польше Андрея Дещицы о том, что полякам будет позволено проводить поисковые и эксгумационные работы на украинской территории только в том случае, если Варшава начнет восстанавливать разрушенные памятники националистам. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша ожидает от Украины шагов по дегероизации деятелей Украинской повстанческой армии.
Варшава выразила возмущение высказыванием посла Украины в Польше Андрея Дещицы о том, что полякам будет позволено проводить поисковые и эксгумационные работы на украинской территории только в том случае, если Варшава начнет восстанавливать разрушенные памятники националистам.
«В Варшаве заявления посла вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИД, но и польского правительства», — приводит издание ZN.UA комментарий источника в правительстве Польши.
Отмечается, что в Варшаве нарастает разочарование в связи с оценкой Киевом некоторых исторических событий. Польские власти считают, что Дещица перешел черту, ведь дипломаты не разговаривают на языке шантажа, передает ФАН.
Стоит напомнить, что Андрей Дещица был отправлен в отставку с должности министра иностранных дел Украины в 2014 году после того, как нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина.
В прошлом месяце президент Польши Анджей Дуда направил украинскому коллеге Петру Порошенко поздравительную телеграмму в честь Дня независимости страны. Об этом сообщалось на сайте президента Украины.
По словам Дуды, Польша поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность. Он также обратил внимание на стремление Украины стать частью Евросоюза и НАТО.
«Декларирую дальнейшую деятельность Польши на благо укрепления отношений Украины с ЕС и НАТО, а также поддержку в реализации амбициозных внутренних реформ, которые приблизят Украину к стандартам, принятым в этих организациях», — говорилось в телеграмме.
Вместе с тем, у Варшавы и Киева наблюдаются серьезные разногласия на ряд принципиальных исторических фактов. Так, в июле нынешнего года Дуда заявил, что Польша ожидает от Украины шагов по дегероизации деятелей Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России).
По его словам, Роман Шухевич и Степан Бандера являются преступниками, которые ответственны за преступления против народа Польши.
Он также добавил, что необходимо выяснить историческую правду об отношениях поляков и украинцев.
Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания УПА, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. В конце 2014 года Верховный суд России признал экстремистской организацию УПА и запретил ее деятельность на территории страны.
В том же месяце премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что примирение между украинцами и поляками возможно, только если Киев признает правду о Волынской резне.
«Преступления, в отношении которых не хватает слов, даже по прошествии 75 лет. Память о жертвах нельзя стереть», — указал политик.
Он подчеркнул, что согласие между народами Польши и Украины возможно только в том случае, если украинская сторона признает, что украинские националисты виновны в геноциде польского народа.
Тогда же польский премьер приехал в город Вроцлав, где принял участие в церемонии почтения памяти жертв Волынской резни, в ходе которой националисты УПА истребили десятки тысяч поляков. Вроцлавский памятник жертвам УПА — первое в Польше место памяти жертв Волынской резни.
Дуда заявлял, что Волынская резня была этнической чисткой, а не войной между поляками и украинцами.
Польский президент также приезжал на Украину, чтобы принять участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине трагедии.
«Это не была война — это была чистка этническая, чтобы убрать поляков с территорий, на которых они жили. 100 тысяч [человек] здесь замучены», — сказал Дуда.
Глава государства также обратился к властям Украины с просьбой, чтобы польские эксперты могли упорядочить кладбища поляков, похороненных на этой земле, а также «чтобы семьи убитых поляков имели возможность поклониться могилам, чтобы они получили имена».
Политик добавил, что дальнейшие отношения Украины и Польши должны базироваться на исторической памяти.
Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Адольф Гитлер был «самым большим демократом», передает НСН. Это заявление было раскритиковано в самом Киеве, и в Москве.
Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич указал, что в Европе, куда так стремится нынешняя украинская власть, ни один уважающий себя политик, находящийся в здравом уме, никогда бы такого не сказал.
«Он знает, что сразу уничтожит свою репутацию. А украинские парламентарии спокойно прославляют фашистов. И самое интересное, что никаких нареканий со стороны настоящей европейской демократии не будет. И это уже беда», — подчеркнул парламентарий.
Он добавил, что конечной целью таких заявлений Киева является стирание памяти об общей победе над гитлеровской Германией.