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В ДНР обвинили Киев в гибели детей в Горловке
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В ДНР обвинили Киев в гибели детей в Горловке 

РИА Новости + ещё 28 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Невыполнение Киевом условий Минских соглашений в части безопасности влечет гибель мирных жителей Донбасса, в том числе детей, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее власти подконтрольной ДНР Горловки сообщили, что в результате подрыва мины возле нулевого блокпоста на окраине города погибли трое детей, еще один ребенок пострадал. В Горловке в понедельник объявлен траур.
"То, что случилось в так называемой "серой зоне" между позициями сторон в районе населенных пунктов Горловка и Майорск — это страшная трагедия. Саботаж и невыполнение украинской стороной всех условий Минских соглашений в части безопасности влечет за собой все новые человеческие жертвы среди мирных граждан, в том числе невинных детей", — говорится в распространенном в понедельник пресс-службой МИД ДНР заявлении Никоноровой.
По ее словам, до сих пор нет "необходимого прогресса в выполнении договоренностей в вопросах безопасности": обстрелы со стороны украинских силовиков продолжаются, а согласование дополнительных мер контроля за перемирием блокируется Киевом.
"Позиции сторон по-прежнему находятся слишком близко друг к другу. Ситуация еще ухудшилась в результате срыва украинской стороной Рамочного решения на двух реализованных ранее пилотных участках разведения сил и средств. Это привело к полной заморозке согласования новых участков и реализации разведения сил и средств и отведения запрещенного вооружения вдоль всей линии соприкосновения сторон конфликта", — отметила Никонорова. Она напомнила, что договоренности о разведении сил и средств включают в себя обязательное разминирование участка разведения и, выполняя их, "удалось бы избежать многих невинных жертв среди мирных граждан".
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