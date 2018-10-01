В ДНР обвинили Киев в гибели детей в Горловке

Невыполнение Киевом условий Минских соглашений в части безопасности влечет гибель мирных жителей Донбасса, в том числе детей, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова

Ранее власти подконтрольной ДНР Горловки сообщили, что в результате подрыва мины возле нулевого блокпоста на окраине города погибли трое детей, еще один ребенок пострадал. В Горловке в понедельник объявлен траур.

"То, что случилось в так называемой "серой зоне" между позициями сторон в районе населенных пунктов Горловка и Майорск — это страшная трагедия. Саботаж и невыполнение украинской стороной всех условий Минских соглашений в части безопасности влечет за собой все новые человеческие жертвы среди мирных граждан, в том числе невинных детей", — говорится в распространенном в понедельник пресс-службой МИД ДНР заявлении Никоноровой.

По ее словам, до сих пор нет "необходимого прогресса в выполнении договоренностей в вопросах безопасности": обстрелы со стороны украинских силовиков продолжаются, а согласование дополнительных мер контроля за перемирием блокируется Киевом.