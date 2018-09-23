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Израиль испугался ответа России на сбитый Ил-20
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Израиль боится, что Путин «обрежет ему крылья», пишут СМИ 

РИА Новости 5 часов назад
Ответные действия России на инцидент с Ил-20 в Сирии могут привести Израиль к "обрезанию крыльев" и ограничению зоны полета израильских ВВС на территории Арабской Республики, пишет израильское издание Haaretz.
Как сообщает газета, Израиль надеется, что Россия ограничится лишь закрытием неба на неделю и не станет прибегать к дальнейшим санкциям вроде запрета на полеты вблизи своих баз на севере Сирии, поскольку это перекроет доступ израильским ВВС к территориям севернее Дамаска.
Кроме того, по версии издания, такие меры могут привести к созданию безопасных зон для правительственных войск Сирии и "Хезболлы". Помимо этого, в Израиле опасаются, что ограничения со стороны России могут также дать возможность Ирану укрепить свои позиции в регионе.
Также издание приводит слова министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который заявил, что переговоры с высокопоставленными российскими чиновниками, которые провел он и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а также отправка в Москву делегации во главе с главкомом ВВС Амикамом Норкиным свидетельствуют о том, что между двумя странами установлены хорошие отношения. Кроме того, по его словам, это также показывает, что Израиль чувствует себя неловко из-за трагедии и ее результатом, "даже если он стал ее косвенным виновником".
Газета отмечает, что за последние годы Израиль привык действовать на "северном фронте" почти без остановки. После того, как в феврале сирийские системы ПВО сбили израильский F-16, Тель-Авив сделал выводы, но продолжил вторгаться в суверенное государство, несмотря на то, что его операции становились все более опасными.
Трагедия с Ил-20
По данным Минобороны, 17 сентября израильские летчики, прикрываясь российским самолетом-разведчиком Ил-20, подставили его под удар сирийской ПВО. Ил-20 упал в море в 27 километрах западнее города Банияс. Погибли пятнадцать российских военнослужащих.
В российском военном ведомстве отметили, что израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию, так как средства управления авиации не могли не видеть Ил-20, потому что он заходил на посадку. Минобороны расценило действия Израиля как провокационные и враждебные и заявило, что оставляет за собой право на адекватный ответ.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия предпримет ответные действия, которые будут направлены в первую очередь на дополнительное обеспечение безопасности ее военных и объектов в Сирии. По словам главы государства, это будут такие шаги, которые "заметят все".
В тот же день Путин в телефонном разговоре с Нетаньяху заявил, что операции израильских ВВС предпринимаются в нарушение суверенитета Сирии, а в случае с Ил-20 не были соблюдены и российско-израильские договоренности о предотвращении опасных инцидентов. Он призвал израильского премьера не допускать впредь ситуаций подобно той, которая привела к катастрофе российского самолета.
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