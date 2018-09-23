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В Швейцарии проходит референдум о еде
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В Швейцарии сегодня проходит референдум о еде 

Говорит Москва + ещё 10 5 часов назад
Фото: РИА Новости
На голосование поставили два пункта: об ужесточении контроля за импортом продовольствия и о поддержке своего производителя.
Согласно швейцарским законам, любая петиция, набравшая более ста тысяч подписей, выносится на всеобщее голосование. В стране набралась критическая масса людей, которые хотят ужесточить правила маркировки еды. Поводом послужил скандал с использованием конины для приготовления лазаньи. Если иностранная компания не будет соответствовать швейцарским стандартам качества, её продукцию нельзя импортировать.
Кроме того, на голосование поставили вопрос о повышении пошлин на импортные товары, чтобы поддержать местных производителей, сообщает ВВС News.
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