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Глава МИД Египта обратился к европейцам с призывом
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Глава МИД Египта призвал европейцев усилить борьбу с нелегальной миграцией 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Египет считает недостаточным вклад Европы в борьбу с нелегальной миграцией, заявил глава МИД этой страны Самех Шукри.
"Вклад Европы недостаточен, мы надеемся, что он будет больше, чем в настоящее время", — сказал министр, слова которого приводит информагентство МЕНА.
По его словам, "с сентября 2016 года ни одна лодка с нелегальными мигрантами не смогла отправиться с египетской территории, так как Египет выполняет свои обязательства". Шукри заявил, что таких результатов удалось добиться благодаря непрекращающейся работе сил безопасности и береговой охраны Египта.
Кроме того, министр сообщил, что Египет принимает на своей территории порядка пяти миллионов мигрантов "без протестов и шума". "Выходцам из арабских и африканских стран позволяется жить на египетской территории, при этом Египет несет расходы, связанные с их пребыванием, обеспечением необходимых услуг в сфере здравоохранения и образования, наравне с египтянами", — добавил Шукри.
Он подчеркнул, что Египет в этой сфере испытывает гораздо большее давление, нежели европейские партнеры.
Министр сообщил также, что в феврале будущего года в Египте пройдет саммит Лиги арабских государств и Европейского союза, на котором также будет обсуждаться вопрос нелегальной миграции.
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