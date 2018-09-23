Глава МИД Египта обратился к европейцам с призывом

Глава МИД Египта призвал европейцев усилить борьбу с нелегальной миграцией

Египет считает недостаточным вклад Европы в борьбу с нелегальной миграцией, заявил глава МИД этой страны Самех Шукри.

"Вклад Европы недостаточен, мы надеемся, что он будет больше, чем в настоящее время", — сказал министр, слова которого приводит информагентство МЕНА.

По его словам, "с сентября 2016 года ни одна лодка с нелегальными мигрантами не смогла отправиться с египетской территории, так как Египет выполняет свои обязательства". Шукри заявил, что таких результатов удалось добиться благодаря непрекращающейся работе сил безопасности и береговой охраны Египта.

Кроме того, министр сообщил, что Египет принимает на своей территории порядка пяти миллионов мигрантов "без протестов и шума". "Выходцам из арабских и африканских стран позволяется жить на египетской территории, при этом Египет несет расходы, связанные с их пребыванием, обеспечением необходимых услуг в сфере здравоохранения и образования, наравне с египтянами", — добавил Шукри.

Он подчеркнул, что Египет в этой сфере испытывает гораздо большее давление, нежели европейские партнеры.