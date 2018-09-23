Генсек ООН выразил соболезнования из-за теракта в Иране

Генсек ООН выразил соболезнования в связи с терактом в Иране

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования семьям погибших в теракте на военном параде в иранском Ахвазе , сообщает пресс-офис главы всемирной организации.

"Генеральный секретарь осуждает атаку, произошедшую сегодня в городе Ахваз на юго-западе Ирана, жертвой которой стало много людей, включая детей", — говорится в заявлении.

Добавляется, что Гутерреш выражает свои соболезнования семьям погибших, правительству и народу Ирана.

"Он желает скорейшего выздоровления пострадавшим", — заключается в сообщении.

Теракт в иранском городе Ахваз произошел в субботу утром во время военного парада. Число погибших при теракте, по последним данным, достигло 28 человек, еще 60 получили ранения. Как сообщало агентство IRNA, ответственность за теракт взяла на себя группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе", имеющая связи с Саудовской Аравией.