Минск и Москва решили вопрос о расчетах за газ 

Белоруссия и Россия окончательно согласовали вопросы по поступлению в бюджет республики средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах за поставляемый природный газ. Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко по итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора лидеров двух стран.
"Главы государств уточнили ряд вопросов, которые накануне обсуждались на переговорах в Сочи. В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании "Газпром", — проинформировали в пресс-службе.