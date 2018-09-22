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Минск и Москва решили вопрос о расчетах за газ
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Минск и Москва решили вопрос о расчетах за газ 

ТАСС + ещё 18 58 минут назад
Фото: ТАСС
Белоруссия и Россия окончательно согласовали вопросы по поступлению в бюджет республики средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах за поставляемый природный газ. Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко по итогам состоявшегося в субботу телефонного разговора лидеров двух стран.
"Главы государств уточнили ряд вопросов, которые накануне обсуждались на переговорах в Сочи. В частности, окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларусью за поставляемый природный газ компании "Газпром", — проинформировали в пресс-службе.
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