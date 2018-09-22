Даже не присел: поза Дуды привела к скандалу

Польский телеканал на белорусском языке «Белсат» уволил своего менеджера по продвижению контента в соцсетях Ивана Шило за фото, на котором президент Польши Анджей Дуда стоит рядом со столом, за которым сидит глава Белого дома Дональд Трамп. Критики указали, что даже во время церемонии подписания меморандума между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном оба лидера сидели.
Польский спутниковый телеканал на белорусском языке «Белсат», вещающий на Польшу и Белоруссию и позиционирующий себя как первый независимый телеканал на белорусском языке, уволил своего менеджера по продвижению контента в социальных сетях Ивана Шило за фото президента Польши Анджея Дуды с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Шило в течение двух лет работал на «Белсате», который финансируется польским МИДом и своей миссией называет продвижение демократии. На личной странице в фейсбуке Шило разместил фото встречи в Белом доме Дуды и Трампа, которое стало поводом для критики и насмешек в Польше и за ее пределами, передает «Европейская правда».
Фото первым разместил в Twitter президент США. На нем Дуда и Трамп подписывают договор о стратегическом сотрудничестве. Трамп сидит за столом, а Дуда стоит рядом, наклонившись и опершись на стол.
Критики обвинили и Шило, и самого Дуду в том, что глава государства позволил унизить себя и Польшу, а Шило придал этому «звучание» в Сети.
В частности, пользователи указывали, что даже во время церемонии подписания меморандума между Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном оба лидера сидели. Впрочем, некоторые винят в создавшейся ситуации польский МИД.
На следующий день журналист сообщил о своем увольнении.
«Меня уволили. Без разговоров, просто удалили из рабочих чатов и забрали все права доступа. Может, я когда-нибудь напишу обо всем этом подробнее. Может, нет. Но ситуация — дно. Руководители не должны извиняться, но и увольнять других из-за своих ошибок — это тоже не дело», — написал Шило.
При этом он добавил, что у него есть и другой источник заработка, связанный с уборкой квартир и услугами химчистки. Также, в комментариях он сообщил, что сейчас находится на Лазурном берегу во Франции.
Публикацию Шила прокомментировала директор телеканала Агнешка Ромашевская-Гузы, заявив, что договор о военном сотрудничестве Варшавы с Вашингтоном имеет огромное значение для безопасности Польши и «это одна из немногих тем, которые не являются основанием для шуток сотрудников „Белсата“.
»Я только все больше и больше уверена, что ты не знаешь, что такое работа в команде и лояльность», — сказала она.
Заместитель директора телеканала Алексей Дикавицкий, в свою очередь, отметил, что Шило уволили «не за шутку о польском президенте», а за «неподобающее поведение в отношении своих коллег и всей фирмы». В то же время другая топ-менеджер телеканала Беата Красицкая в комментариях к публикации Шило написала:
«Ты вообще имеешь понимание, где ты работаешь, или не до конца?»
Эксперт по истории дипломатии Януш Сибора заявил, что поведение Трампа «оскорбительно».
«Посыл понятен: американцы не уважают поляков. Если мы так подписываем важные документы, нам стоит задуматься, не наносит ли это ущерб чести Польши», — сказал он.
Четыре дня назад Трамп заявил, что рассматривает просьбу польских властей о размещении постоянного военного контингента Соединенных Штатов на территории страны.
По словам главы Белого дома, Польша хочет внести «очень большой вклад» в отношения с США. Он подчеркнул, что власти США рассмотрят вопрос о введении своих войск на территорию страны.
«Мы серьезно размышляем об этом, я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и мы ее серьезно рассматриваем, да», — сказал Трамп во время выступления в Белом доме перед встречей с Анджеем Дудой.
В тот же день главы государства провели переговоры, по итогам которых было принято совместное заявление. Значительная часть документа посвящена военно-стратегическому сотрудничеству двух стран. В этой связи
Дуда заявил о готовности выделить $2 млрд на размещение на территории страны постоянной военной базы США.
По словам Дуды, польская сторона готова заплатить за военную базу «миллиарды и миллиарды долларов», а текущие расходы по ее функционированию должна взять на себя американская сторона.
«Мы уже давно заявили, что готовы подготовиться, взять на себя финансовое обязательство по подготовке такого места, в котором могли бы размещаться американские солдаты», — указал президент Польши.
Также, в ходе беседы Трамп и Дуда причислили Россию к одной наиболее актуальных общих угроз. Как отметили политики, американско-польское взаимодействие необходимо для устранения угроз и вызовов общей безопасности, а также для экономического развития, процветания и стабильности.
«Это партнерство имеет решающее значение в свете растущих вызовов безопасности, характеризующихся агрессивным поведением России», — подчеркивается в документе.
К другим вызовам безопасности относятся терроризм, распространение по миру оружия массового уничтожения, ситуация в ближневосточным регионе и контрабанда иммигрантов.
Во время пресс-конференции Дуда также выразил надежду, что президент Соединенных Штатов отправит в Польшу больше войск. Трамп, в свою очередь, отметил, что размещение постоянной американской военной базы на польской территории положительно отразится на безопасности и Польши, и США.
Накануне встречи с Трампом в Белом доме Дуда также сообщил, что у него даже есть предложение по названию американской военной базы — Fort Trump.
Между тем, депутат Европарламента от Франции Жан-Люк Шаффхаузер выразил сожаление в связи с углублением военного сотрудничества Польши и США, передает ФАН.
«Поляки живут иллюзиями, что уже несколько раз приводило их к положению, причиняющему вред их стране», — заявил парламентарий.
По словам европолитика, Польше необходимо понять, что Европа существует не для того, чтобы разжигать конфликты и разбираться с прошлыми обидами и ненавистью к русским. Также парламентарий отметил, что Трампу необходимо определиться с политикой в отношении России.
Польша с 12 марта 1999 года является членом НАТО, с 1 мая 2004 года — членом Европейского союза. 21 декабря 2007 года страна вошла в Шенгенскую зону, передает НСН.