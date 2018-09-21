Опубликовано видео инсценировки «химатаки» в Идлибе

СМИ опубликовали видео инсценировки «химатаки» в Идлибе

Сирийское агентство SANA опубликовало видео инсценировок якобы химической атаки в сирийской провинции Идлиб , которые подготовили "Белые каски" для обвинения в атаке армии САР, однако видео через несколько минут было удалено с сервиса Youtube

В опубликованном агентством пятиминутном ролике три варианта одного и того же видео инсценировки с немного отличающимися "сценариями" и расстановкой действующих лиц. В начале видео на земле лежат якобы "жертвы" химатаки, одного мужчину переносят на носилках в машину скорой помощи, а ребенка поливают водой в фургоне пикапа.

При этом во второй и третьей версии видео мужчина уже не лежит на носилках, а помогает остальным поливать ребенка водой.

Видео было удалено через несколько минут после публикации, статья о видеоролике на арабской и английской версиях сайта агентства осталась.