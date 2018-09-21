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Опубликовано видео инсценировки «химатаки» в Идлибе
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СМИ опубликовали видео инсценировки «химатаки» в Идлибе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Omar Haj Kadour
Сирийское агентство SANA опубликовало видео инсценировок якобы химической атаки в сирийской провинции Идлиб, которые подготовили "Белые каски" для обвинения в атаке армии САР, однако видео через несколько минут было удалено с сервиса Youtube.
В опубликованном агентством пятиминутном ролике три варианта одного и того же видео инсценировки с немного отличающимися "сценариями" и расстановкой действующих лиц. В начале видео на земле лежат якобы "жертвы" химатаки, одного мужчину переносят на носилках в машину скорой помощи, а ребенка поливают водой в фургоне пикапа.
При этом во второй и третьей версии видео мужчина уже не лежит на носилках, а помогает остальным поливать ребенка водой.
Видео было удалено через несколько минут после публикации, статья о видеоролике на арабской и английской версиях сайта агентства осталась.
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